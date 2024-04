Milan, tutto su Zirkzee nonostante le tante alternative | Ma c’è anche l’Inter su di lui

Nonostante il secondo migliore attacco della Serie A, il Milan non ha ricevuto le risposte che si aspettava dal suo reparto offensivo, che anche quest’anno si è aggrappato ai soliti Rafael Leao e Olivier Giroud, con quest’ultimo che ha firmato ieri con il Los Angeles. Per questa ragione, ora più che mai, i dirigenti rossoneri stanno sondando vari profili per il post Giroud.

Calciomercato Milan, le alternative a Zirkzee

Non è di certo un segreto il profondo interesse del Milan nei confronti del bomber del Bologna Joshua Zirkzee, che, nel suo anno della definitiva consacrazione, ha fatto schizzare il suo valore a oltre 60 milioni, cifra che lo valutano i rossoblù, ma che non può essere investita dal Diavolo per l’attaccante olandese, obiettivo anche di Inter, Manchester United, Arsenal e Aston Villa.

Le opzioni all’ex Bayern sono però tante; sembrerebbe infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che il Milan abbia riaperto i contatti per Guirassy dello Stoccarda (che ha una clausola di 17,5 milioni). Altri nomi che scaldano la società sono quelli di Benjamin Sesko del Lipsia e Jonathan David del Lille, sul quale c’è anche il Napoli.