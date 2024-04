Il Real soffre ma elimina il City ai rigori (4-5 d.c.r.) | Per Ancelotti c’è il Bayern in semifinale

All’Etihad ritmi fin da subito molto elevati e con una grande azione finalizzata da Rodrygo al 12′ è il Real Madrid a passare in vantaggio. Dominio territoriale del City che nel secondo tempo viene anche premiato con la rete di De Bruyne al 76′ su una stupenda accelerazione di Doku che era andato via a Carvajal sulla sinistra. Le due squadre vanno ai tempi supplementari dove spendono le ultime energie ma succede poco o nulla. Decisivi gli errori dal dischetto di B. Silva e Kovacic che condannano il City all’eliminazione.

Arsenal ko, passa il Bayern di misura

Partita meno viva e molto più tattica quella dell’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Arsenal. Nel primo tempo meglio i Gunners che creano un paio di situazioni pericolose prima con Odegaard e poi con White. La seconda frazione vede il Bayern cambiare registro e soprattutto cambiare marcia e lo fa capire fin da subito con il palo al 47′ colpito da Goretzka. Al 63′ arriva il gol di Kimmich che porta i bavaresi in semifinale, con un Arsenal che fatica a reagire nei minuti restanti. Per un totale di 3-2 tra andata e ritorno, il Bayern si qualifica per le semifinali di Champions League dove affronterà il Real Madrid.