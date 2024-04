Napoli, tutto su Jonathan David per il post Osimhen | La situazione

Manca sempre meno al termine della stagione 2023/24 di Serie A, ma sono ancora molte le squadre in corsa per un piazzamento soddisfacente, tra cui il Napoli, che, con sole 6 partite rimanenti, è ancora ancorata all’ottavo posto, ben lontano dall’obiettivo Champions distante ben 6 punti. A preoccupare ulteriormente la dirigenza partenopea è la situazione legata a Victor Osimhen, il cui futuro sembra essere lontano dall’Italia. Il DS della squadra campana Giovanni Manna sta dunque sondando varie piste per il futuro centravanti, ma il preferito sembra essere Jonathan David.

Calciomercato Napoli, trovata l’intesa con Jonathan David

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo gli occhi su Jonathan David, attaccante canadese del Lille desiderato anche dal Milan per il prossimo mercato estivo. Secondo il quotidiano, ci sarebbe già stato un incontro tra le parti, e le trattative avrebbero portato a un’intesa per un contratto da 3 milioni di euro annui.

Tuttavia, il trasferimento è ancora in sospeso poiché il Lille richiede almeno 50 milioni di euro per il giocatore, mentre l’offerta del Napoli si ferma a 35 milioni più bonus. Nonostante ciò, i buoni rapporti tra i club potrebbero far sì che l’affare vada in porto. Resta dunque da vedere se Jonathan David sarà il successore di Osimhen nel club partenopeo.