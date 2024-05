Fiorentina-Club Brugge, i viola sognano un’altra finale | Le ultimissime

La Fiorentina potrebbe raggiungere la sua seconda finale europea consecutiva dopo quella persa col West Ham lo scorso anno in Conference. Italiano dovrebbe rischierare titolari Dodô e Bonaventura con Sottil e Nico Gonzalez sulle fasce e la doppia punta Beltran-Belotti con l’argentino che agirà più come trequartista. Dall’altra parte Hayen potrebbe giocarsi la carta a sorpresa facendo partire il talentuoso Nusa dalla panchina con Skoras e Jutgla che giocheranno ai lati di Thiago per formare il tridente offensivo.

Probabili formazioni Fiorentina-Club Brugge

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Vetlesen, Vanaken; Skoras, Thiago, Jutgla. All. Hayen