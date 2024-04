A Milano continuano i casting per la scelta del prossimo allenatore, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, destinato all’addio a fine stagione. Diversi i profili in esame da Cardinale e staff rossonero negli ultimi giorni.

Milan, nuovo allenatore: da Fonseca a Conte

Sulla lista del presidente figurano numerosi nomi, ma si parla di Lopetegui, Fonseca, Van Bommel, in pole. Per molti tifosi la scelta dovrebbe virare su un allenatore italiano, in questo caso i candidati sarebbero due: De Zerbi e Antonio Conte. Proprio quest’ultimo sembrerebbe essere il preferito di buona parte dei tifosi del Milan, ma anche lo stesso Ibra sembra avere questo sogno.

Ibrahimovic sarebbe disposto a tutto pur di avere Antonio Conte sulla panchina rossonera. I prossimi giorni saranno decisivi, Presidente e dirigenti si confronteranno e passeranno alla fase successiva. Antonio Conte, per quanto un desiderio condiviso da molti, difficilmente arriverà a sedere sulla panchina rossonera, considerando il suo passato e le ultime dichiarazioni.

Nelle ultime ore ha preso quota un altro nome: Francesco Farioli, attuale tecnico italiano del Nizza ed ex collaboratore di De Zerbi. Come già anticipato, la scelta sarà collegiale; con Furlani, Ibrahimovic e Moncada a organizzare il casting e con Cardinale che avrà ovviamente l’ultima parola.