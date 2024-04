Milan, un occhio alla Juventus e uno al futuro | Rassegna stampa

Le notizie sul Milan si dividono fra questioni societarie, il futuro della panchina, il mercato e l’avvicinamento alla partita con la Juventus.

La rassegna stampa del Milan

Il Corriere della Sera nel taglio alto della prima pagina inserisce uno scatto di Gerry Cardinale con il titolo: “I dubbi sulla proprietà: l’uomo dei conti che imbarazza il Milan”. Si ritorna quindi sulle questioni societarie dopo che un paio di settimane fa la Guardia di Finanza aveva eseguito una perquisizione nella sede rossonera. Il nome fatto dal giornale è Aldo Savi, direttore amministrativo del Milan. All’interno del giornale un articolo sul futuro di Pioli. Viene data la sicurezza che le strade si separeranno, ma in modo amichevole e di comune accordo. Per la scelta del suo successore vengono presentate due strade: seguire la linea proposta da RedBird e assumere un tecnico che punta sui giovani, oppure ascoltare le richieste dei tifosi e di Ibrahimovic e cercare Conte. Inoltre si parla anche di mercato, con il Milan che punta fortemente sull’acquisto di Zirkzee del Bologna. L’olandese sarebbe il primo nome sulla lista dei rossoneri, da valutare il prezzo visti i 60 milioni chiesti dai rossoblù.

La Gazzetta dello Sport invece punta i riflettori sulla partita di domani delle 18 contro la Juventus, decisiva per il secondo posto. “Pioli con le punte titolari e Musah terzino. In mezzo al campo Adli e Reijnders”. Questo il titolo che dà indicazioni sulla formazione rossonera, aggiungendo che davanti giocheranno i soliti tre, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, dietro a Giroud. L’emergenza difesa, fra squalifiche ed infortuni, verrà gestita con Musah a destra e Florenzi a sinistra, e Gabbia e Thiaw centrali.

Anche Tuttosport parla dell’avvicinamento del Milan alla sfida di domani, mettendo il focus sull’emergenza difensiva sia per le numerose assenze (Kjaer e Kalulu per infortunio, Theo, Calabria e Tomori per squalifica), sia per i numeri recenti. Il titolo è: “Il Milan in allarme. Difesa flop”. Infatti i rossoneri hanno subito 8 gol nelle ultime 4 partite giocate in tutte le competizioni, numeri che devono far preoccupare Pioli in vista del finale di stagione. Un’altra notizia sul Milan racconta come per arrivare alla cifra richiesta dal Bologna per Zirkzee i rossoneri puntano sui riscatti di Saelemaekers e De Ketelaere, che dovrebbero fruttare rispettivamente 12 e 23 milioni di euro.

La Stampa riferisce che la sfida fra Milan e Juventus oltre a giocarsi domani sul campo è viva anche sul mercato. Infatti i due club avrebbero diversi obiettivi in comune. Il primo è Calafiori del Bologna, uno dei migliori difensori di questa stagione di Serie A. Un altro nome che piace ad entrambe le squadre è Dorgu del lecce, giovane danese classe 2004. Per ultima viene riportata la notizia secondo la quale i bianconeri vorrebbero infilarsi nella corsa a Francesco Camarda, il baby fenomeno della primavera del Milan.