Milan, Pioli riaccoglie i big dopo la sosta nazionali

Terminata la sosta, il Milan ritroverà nelle prossime ore tutti i propri nazionali. In particolare, Leao, Pulisic e Musah saranno già oggi a Milanello per riprende gli allenamenti in vista delle prossime partite di campionato.

Milan, i rossoneri riprendono gli allenamenti

In questa sosta nazionali, Leao ha giocato solo una delle due amichevoli con il Portogallo, realizzando anche uno splendido gol. Mentre, Pulisic e Musah rientrano a Milano vittoriosi dopo aver vinto la Concacaf Nations League con gli USA. Da oggi i tre cominceranno a focalizzarsi sulle prossime sfide delicate contro Fiorentina, Lecce e Roma. Con i giallorossi in particolare, ci sarà da disputare la semifinale di Europa League.