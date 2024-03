Milan, Leao torna oggi | Il rientro dei nazionali

Il primo nazionale del Milan a rientrare è stato Ismael Bennacer, che ha lasciato il ritiro dell’Algeria la scorsa settimana per un piccolo problema fisico. Non sembra essere niente di grave, e di conseguenza il centrocampista classe ’97 sarà a disposizione nella sfida di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Per prepararsi al meglio ha svolto insieme a Terracciano del lavoro personalizzato sul campo.

Leao torna oggi. Il rientro degli altri nazionali del Milan

Rafael Leao tornerà ad allenarsi a Milanello oggi. Il numero 10 del Milan infatti non è stato convocato per l’amichevole di questa sera contro la Slovenia del suo Portogallo, poiché il CT Martinez ha deciso di dare riposo ad alcuni giocatori. Rimane il suo gran gol contro la Svezia, che testimonia il momento di forma di Leao. Tra domani e giovedì il rientro di tutti gli altri nazionali occupati con gli impegni internazionali. La lista completa di chi deve ancora rientrare comprende Giroud, Theo, Maignan (Francia), Musah, Pulisic (USA), Kjaer (Danimarca), Reijnders (Olanda), Jovic (Serbia), Okafor (Svizzera), Bartesaghi, Zeroli (Italia U19), Simic (Serbia U19).