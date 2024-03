Milan, Ibra e Leao cruciali per arrivare a Gyokeres | Le cifre dell’affare

Il Milan cerca una punta giovane e di prospettiva per la prossima stagione, e uno dei nomi più chiacchierati è quello di Viktor Gyokeres. Non solo Zirkzee quindi, i rossoneri si guardano intorno per trovare il giocatore giusto. Nella corsa all’attaccante svedese dello Sporting Lisbona il Milan ha anche due armi in più: Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Ibra sarà l’uomo mercato dei rossoneri, e non è difficile immaginare che Gyokeres sia cresciuto ispirandosi a lui. Per quanto riguarda Leao, lui e il classe ’98 dello Sporting si sono da poco affrontati in amichevole con le rispettive nazionali, entrambi sono andati a segno e dopo la partita si sono scambiati la maglia. Come se non bastasse i due giocatori hanno rilasciato dichiarazioni di stima verso l’altro, sintomo di un’intesa che potrebbe essere sfruttata per portare il bomber svedese in rossonero.

Le cifre dell’affare Gyokeres per il Milan

Definito il possibile ruolo di Ibra e Leao per aiutare il Milan nella trattativa, è tempo di parlare di cifre. Gyokeres ha 25 anni, ed è al suo primo anno allo Sporting Lisbona. Il club portoghese lo ha pagato 24 milioni di euro per prenderlo dal Coventry City, squadra di Championship inglese. In questa stagione il suo impatto è stato devastante: 36 gol e 14 assist in 39 presenze. I lusitani hanno creduto fin da subito nello svedese, infatti nel suo contratto è presente una clausola rescissoria di 100 milioni. È chiaro che il Milan punta a trovare un’intesa per una cifra più bassa, intorno ai 50 milioni. Questo è il prezzo previsto anche per l’altro favorito come prossimo centravanti del Milan, Zirkzee, ma per entrambi è presente una folta concorrenza, quindi è necessario muoversi in anticipo e avere le pedine giuste da muovere.