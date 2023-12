Calciomercato Inter, derby con la Juventus per il difensore

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rivelato che il club sta seguendo Tiago Djaló, difensore portoghese del Lille, come possibile obiettivo di mercato per gennaio. Ausilio ha elogiato il giocatore, attualmente infortunato, ma ha sottolineato che al momento non risulta che abbia completamente recuperato. Nonostante Djaló desideri anticipare il trasferimento a Milano, servirebbero 5 milioni per concludere l’affare subito.

Calciomercato Inter, occhio alla Juventus nella trattativa per il difensore

L’Inter sta riflettendo sulla situazione, poiché la difesa attuale funziona bene, avendo incassato solo sette gol in 16 partite di Serie A, con Djaló considerato un investimento futuro, non una priorità immediata per il club. I nerazzurri sono ben consapevoli della concorrenza, ma non hanno intenzione di farsi precipitare in decisioni affrettate. In virtù di ciò, nelle ultime ore nella trattativa si sarebbe inserita la Juventus, che vorrebbe anticipare i nerazzurri. I bianconeri avrebbero richiesto il prestito oneroso da 3 milioni da subito, con un eventuale riscatto a giugno per confermarlo in bianconero nella prossima stagione.