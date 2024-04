L’Inter e Bento hanno un’intesa già da un anno. Il portiere ha espresso il piacere di passare in nerazzurro da tempo. L’unico problema legato alla trattativa è il prezzo e la clausola che lega il portiere al suo attuale club.

Inter, Bento ha già detto sì un anno fa

Il portiere brasiliano ha espresso, tra tutti i club che lo cercano, la sua preferenza: il club nerazzurro. L’estremo difensore andrà a coprire il dopo-Sommer, ma prima c’è da convincere l’Atletico Paranaense, con un prezzo ragionevole che permetterà all’Inter di chiudere l’operazione.

La cifra che l’Inter può muovere per portare Bento ad Appiano Gentile si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra accessibile. A questa cifra, poi, potrebbe aggiungersi qualche bonus. La trattativa con il portiere, ma in generale l’investimento su un portiere giovane era già in programma un anno, quando tutto si è fermato, ma con la promessa di riprovarci questa estate.

Bento, che spegnerà 25 candeline il prossimo mese di giugno, ha già passaporto comunitario, manca solo l’accelerata da parte del club di Viale della Liberazione. Anche stavolta le tempistiche saranno decisive, così come la capacità di fare cassa con cessioni di alcuni giocatori da Zanotti a Oristanio, da Vanheusden agli Esposito.