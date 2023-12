Piotr Zielinski ha scelto l’Inter. Questo quello che emerge secondo quanto raccontato oggi da Repubblica, il giocatore attualmente in forza al Napoli avrebbe scelto di indossare la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione.

Distanza ampia con De Laurentiis

Sarebbe infatti complicatissimo un eventuale rinnovo del giocatore, con contratto che scade a Giugno, ecco quanto si legge:

“L’Inter fa sul serio per Piotr Zielinski: il centrocampista del Napoli difficilmente resterà nel club di De Laurentiis. Il contratto del polacco è in scadenza a giugno, ma la distanza tra la richiesta del giocatore – al Napoli dal 2016 – e l’offerta del club è ampia. Nelle scorse settimane anche la Roma ha fatto un sondaggio per Zielinski, ma il calciatore ha scelto l’Inter”.