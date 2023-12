Prima del match vinto con la Lazio, Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, aveva parlato per quanto riguardo l’infortunio di Cuadrado e la possibilità di tornare sul mercato.

Marotta: “Non c’è allarmismo sul mercato”

Queste le sue parole: “Mercato a destra? Gli infortuni fanno parte del rischio, abbiamo una rosa di grande qualità numerica: ma non vogliamo lasciare nulla di intentato e valutiamo cosa fare nelle necessità. Ci troveremo con Ausilio e Inzaghi per valutare, ma non parlerei di allarmismo ma di una squadra che risponde appieno agli obiettivi e che sta facendo molto bene”.

E poi ancora: “Rinnovi? Non so se prima di Natale, sono dinamiche che affrontiamo con cautela: siamo proiettati su questa partita, domani ci concentreremo sulla Coppa Italia e poi sul Lecce, la priorità sono gli impegni da fare. Mkhitaryan-Zielinski? Il primo è un grande professionista che ha dimostrato di essere un giocatore di grande qualità: non c’è da fare paragoni, ha il suo valore”.