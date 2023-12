Piotr Zieliński del Napoli, si sa, è voluto da due grandi squadre l’Inter e la Juventus. Ultimamente in prima posizione sul calciatore polacco c’è proprio il club nerazzurro. Da quanto reso noto da Il Giorno, l’Inter di Marotta che vorrebbe il giocatore a parametro zero, starebbe cercando di aggiudicarselo già nella prossima sessione di mercato: “Il centrocampista polacco in estate ha sorprendentemente detto no alla ricca offerta dell’Al Ahli e soprattutto ha detto no allo stesso Sarri che lo ha corteggiato a lungo”.

Zieliński | La situazione di stallo

La Juventus e l’Inter corteggiano da tempo Zieliński, ma si è venuta a creare una situazione di stallo. Secondo Il Giorno: “Quando ormai sembrava dovesse andare via, De Laurentiis è riuscito a trattenerlo con un colpo d’ala e la prospettiva di un rinnovo che però ancora non è arrivato nonostante la ferma volontà del giocatore (e anche della sua famiglia) sia quella di finire la carriera a Napoli”.

Il quotidiano ha poi riportato: “Visto lo stallo Inter e Juventus hanno cominciato a corteggiare con insistenza il calciatore: al momento in pole ci sarebbero proprioi nerazzurri pronti a chiudere l’operazione già a gennaio se si presentassero condizioni favorevoli”.