Nel pomeriggio di ieri il Napoli si è radunata al centro sportivo per affrontare la programmata sessione di allenamento. I giocatori titolari per la prossima sfida contro l’Inter hanno focalizzato i loro sforzi sul recupero fisico, mentre gli altri membri della rosa sono stati coinvolti in una partita a campo ridotto. Nel frattempo, Olivera ha proseguito con le terapie per recuperare da un infortunio, mentre Mario Rui, insieme a Zanoli, ha svolto una sessione personalizzata in campo, indicando un avvicinamento al tanto atteso rientro.

Verso Juve-Napoli, Mazzarri cambia il centrocampo

Il prossimo impegno della squadra è l’anticipo di campionato contro la Juventus, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium. Segnali positivi arrivano anche da Zielinski, che si prepara a riprendere il suo ruolo da titolare nel centrocampo guidato da Walter Mazzarri, dopo essere stato in panchina nell’ultima partita domenicale.