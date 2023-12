Piotr Zielinski, centrocampista di talento del Napoli, è al centro di intense speculazioni sul suo futuro. Il suo attuale contratto con il club partenopeo sta per scadere, e diverse squadre sono in allerta per assicurarsi le sue prestazioni a parametro 0.

Contratto in scadenza a fine stagione

Zielinski, 29 anni, è stato un pezzo fondamentale del Napoli dal suo arrivo nel 2016. Ha dimostrato le sue qualità come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, decisivo, fra le altre cose, per aver contribuito alla vittoria dello scudetto dei partenopei. Tuttavia, il suo contratto con il Napoli scadrà alla fine di questa stagione, mettendo il giocatore polacco sotto i riflettori del mercato​​.

Il Napoli e Zielinski cercano un accordo

Nonostante le voci di un possibile addio, Zielinski ha confermato che ci sono trattative in corso per il rinnovo con il Napoli. In un’intervista con TVP Sport, ha rivelato che il suo agente sta negoziando con il club, lasciando aperta la porta sia per il rinnovo che per una nuova avventura​​: “Rinnovo con il Napoli? I negoziati sono in corso. Come ho già detto, di tutto questo si sta occupando il mio agente”.

Alla finestra ci sono anche Inter e Roma, ma occhio alla Saudi Pro League

Il dilemma contrattuale del Polacco ha attirato l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero. Squadre come l’Inter e la Roma stanno monitorando la situazione, con l’Inter che vede in lui un potenziale acquisto a parametro zero per la prossima estate. Anche club della Saudi Pro League hanno mostrato interesse, ma Zielinski ha espresso il desiderio di rimanere in Europa e competere in Champions League​​​​.

Fedeltà al Napoli o nuove sfide?

Nonostante la società di Aurelio De Laurentiis voglia rinnovare il contratto di Zielinski, non è ancora chiaro se il centrocampista desideri continuare con il club. Ha trascorso quasi un decennio a Napoli, il che potrebbe portarlo a privilegiare la fedeltà al club. Tuttavia, l‘attrattiva di nuove sfide altrove potrebbe essere forte. Inoltre, un trasferimento a parametro zero non significherebbe necessariamente un affare economico, considerando le commissioni agli agenti e le aspettative salariali del giocatore​​​​.

E mentre Napoli e Inter lavorano agli acquisti, per fare un colpo alla Zielinski la Roma dovrà prima sistemare la difesa e poi intervenire in maniera drastica sul mercato visto che bisognerà assolutamente centrare il quarto posto.