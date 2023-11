L’Inter pensa già alla prossima stagione e inizia a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo, infatti da quanto si apprende da FCInter1908.it, il club neroazzurro avrebbe puntato gli occhi su Zielinski che ha già comunicato tramite il suo entourage la volontà di non rinnovare con il Napoli.

Il suo entourage durante un recente contatto con l’Inter ha comunicato la volontà del calciatore, il quale il contratto è in scadenza a giugno 2024. Per il club neroazzurro sarebbe un innesto a costo zero, però ci sarebbe da pagare una commissione da 5-6 mln di euro all’agente oltre che ad un contratto importante per il centrocampista, che non può usufruire del decreto crescita.

Non solo Zielinski, l’Inter guarda anche in casa del Monza

Sempre da quanto appreso da FCInter1908.it l’Inter vorrebbe il giovane Colpani, talento del Monza, lo preferirebbero al polacco per l’età. Il club neroazzurro dovrà poi valutare la richiesta del Monza ed eventuali club interessati al talento scuola Atalanta. Per il ruolo l’Inter non ha dubbi, lo valuta come centrocampista e non come puta o mezza punta.