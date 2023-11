Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il Napoli è tornato in campo per preparare la sfida di mercoledì contro il Real Madrid di Ancelotti, gara che dirà tanto in chiave partenopea visto che la squadra di Mazzarri al Gewiss Stadium è tornata a brillare un po’ come fosse quella di Luciano Spalletti.

Verso Real Madrid-Napoli, c’è Osimhen?

E chi si è rivisto è stato Victor Osimhen, che secondo quanto riportato da “Il Mattino” potrebbe partire titolare dal 1′ considerato che il Napoli ha bisogno di punti. Da vedere però cosa deciderà Mazzarri visto che il tecnico ha schierato il calciatore nigeriano appena 30 minuti.