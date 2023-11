In una serata carica di aspettative al Gewiss Stadium sotto gli occhi del CT della nazionale Luciano Spalletti, il Napoli ha dimostrato di poter ancora dire la sua in questo campionato, superando l’Atalanta con un risultato di 1-2 nella 13ª giornata di Serie A. I gol decisivi di Elmas e Kvaratskhelia hanno permesso ai partenopei di portare a casa il risultato. La partita ha segnato il dolce ritorno di Mazzarri sulla panchina degli azzurri, riportando serenità in tutto l’ambiente. Con questa vittoria, il Napoli si posiziona momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa del Milan, e a -7 dalla vetta. L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria:

Le parole di Mazzarri ai microfoni di Dazn

Come si sente dopo la vittoria in questo stadio impegnativo?

“È stata una vittoria difficile, contro una squadra forte in uno stadio ostile. Sarà una sfida per tutti.”

Si aspettava di dover lottare così tanto dopo il primo tempo?

“Dopo un primo tempo giocato bene, non credevo di dover soffrire tanto nel secondo. Abbiamo perso intensità e l’Atalanta ne ha approfittato.”

Su cosa ha lavorato in questi 15 giorni?

“Abbiamo lavorato su aspetti tattici e motivazionali, cercando di sfruttare il nostro calcio di qualità e rispondendo alle aspettative come campioni d’Italia.”



Osimhen è stato un giocatore chiave si da subito..

“Osimhen è essenziale per noi e sta rientrando alla grande, anche se con un minutaggio limitato.”

I 3 centrocampisti ce li ricordavamo più statici invece oggi hanno ruotato bene.

“Nel primo tempo, sono stato molto soddisfatto. Siamo stati compatti e pronti a riconquistare palla rapidamente contro un avversario di livello”

Quali indicazioni ha dato a Kvaratskhelia?

“Ho chiesto a Kvara di posizionarsi più centralmente, per dargli più spazio e evitare che lo raddoppiassero. Con questi ragazzi c’è stato un feeling immediato, sono un gruppo eccezionale.”

Notizie sulle condizioni di Oliveira?

“Purtroppo, sembra un infortunio serio, ma attendiamo gli esami per conferma.”

“Cosa si aspetta dal prossimo ciclo di partite?”

“Affronteremo ogni partita dando il massimo, ora testa al Real.”