Serie B: il programma della 36^ giornata

Il 1 Maggio è dedicato alla Serie B, oggi si gioca la 36^ giornata con campo principale Bari, dove i padroni di casa si giocano la salvezza, mentre per i Ducali potrebbe esserci la matematica promozione in Serie A. Il programma si apre alla 12,30 con Cremonese-Pisa, la squadra di Stroppa è reduce da risultati negativi ma vuol consolidare la posizione nei playoff, mentre la squadra di Aquilani con una vittoria potrebbe entrare nei playoff che distano una sola lunghezza. Il Como secondo in classifica riceve il Cittadella, mentre il Venezia giocherà sul difficile campo del Catanzaro.

Mercoledì ore 12.30

Cremonese-Pisa:

Mercoledì ore 15

Ascoli-Cosenza:

Catanzaro-Venezia:

Como-Cittadella:

Spezia-Palermo:

SudTirol-Ternana:

Bari-Parma:

Mercoledì ore 18

FeralpiSalò-Brescia:

Lecco-Sampdoria:

Reggiana-Modena: