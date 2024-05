Palermo-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera al Barbera la partita di andata di semifinale Playoff tra Palermo e Venezia. Mignani dovrebbe affidarsi a Gomes in mediana con Insigne che partirà dalla panchina, Vanoli si affiderà all’attacco pesante composto dalla coppia Pojanpalo-Gytkjaer.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Nedelcearu; Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori; Soleri. All. Mignani.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. All. Vanoli.

DOVE VEDERLA IN TV

l match tra Palermo e Venezia sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky, ai canali Sky Sport Calcio (202) e 252. Disponibile anche in streaming tramite app Dazn e Sky Go e su NOW.