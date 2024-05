Inter, positivo il primo incontro tra Oaktree e Inzaghi | Ora si pensa al rinnovo

A stagione ormai finita, nella giornata di ieri ha avuto luogo il primo incontro conoscitivo tra il nuovo fondo proprietario dell’Inter Oaktree e l’allenatore neroazzurro Simone Inzaghi affiancato dall’AD Beppe Marotta, in cui sono state illustrate ai nuovi proprietari le strategie adottate dalla vecchia società neroazzurra, che hanno permesso alla Beneamata di agguantare i risultati delle ultime stagioni, e ritenute necessarie per continuare sulla stessa scia.

Inter, pronto il rinnovo di Inzaghi

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il meeting è stato più che soddisfacente per entrambe le parti, con i rappresentanti di Oaktree che hanno conosciuto e Simone Inzaghi per le sue idee e ambizioni, confermando di fatto l’ultima offerta contrattuale inviata al tecnico neroazzurro dalla vecchia dirigenza (6,5 milioni per due anni).

Ecco quanto riportato dal quotidiano sportivo:

“Oltre due ore per scoprire di piacersi. Il primo incontro tra i rappresentanti di Oaktree, Cano e Ralph, a cui si è aggiunto Renato Meduri (vice presidente di Oaktree’s opportunities), e Inzaghi è stato più che positivo. Ieri era la giornata della presentazione dell’area sportiva, con Marotta a fare da Cicerone. L’ad ha illustrato il progetto sportivo, con le metodologie di lavoro che hanno permesso di raggiungere gli eccellenti risultati degli ultimi anni e che ora serviranno per raggiungere nuovi obiettivi. Ovvio che in tutto questo, tra le figure più importanti ci sia quella dell’allenatore. Di cui, gli uomini del fondo americano hanno subito apprezzato l’ambizione e il desiderio di alzare sempre l’asticella. Mentre quest’ultimo non ha potuto far altro che constatare la serietà e le idee chiare dei due manager”.