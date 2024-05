Inter, idea Buongiorno per la difesa: Marotta e Ausilio preparano l’offerta

Francesco Acerbi si opererà e il difensore centrale nerazzurro non giocherà gli Europei di questa estate con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Inter, obiettivo Buongiorno

A causa dell’infortunio di Acerbi, l’Inter cerca anche un difensore centrale da affiancare alla rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato oggi da “Tuttosport”, il club nerazzurro avrebbe in cima alla lista il nome di Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale del Torino è ambito da molti club italiani ed europei, infatti i nerazzurri lo considerano un grande obiettivo da tempo, ma la valutazione del Torino è di 40-45 milioni e i granata non aprono ad un prestito con obbligo di riscatto.