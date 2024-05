Inter, priorità giovane difensore | Bijol e Solet i favoriti

Dopo gli incontri con Oaktree di ieri, oggi in casa Inter potrebbe essere la giornata del summit di mercato tra Marotta, Ausilio ed Inzaghi. Si parlerà ovviamente delle strategie di mercato per l’estate, per ripartire ad agosto ancora più competitivi, sia in Italia che in Europa. Secondo La Gazzetta dello Sport il primo obiettivo dichiarato dei nerazzurri è un difensore centrale giovane, con ampi margini di crescita. Acerbi ha 35 anni, Darmian 34 e De Vrij 32. L’olandese potrebbe anche tornare in patria, piace al PSV. Ecco che spuntano due nomi interessanti: Jaka Bijol dell’Udinese e Oumar Solet del Salisburgo. Il 25enne sloveno è valutato dai friulani 15-20 milioni di euro, ma con qualche giovane come contropartita la cifra può scendere. Il francese classe 2000 ha un costo leggermente inferiore, ma molti club hanno messo gli occhi su di lui.

Gli altri obiettivi di mercato dell’Inter

Oltre al difensore centrale, l’Inter ha intenzione di puntellare altre posizioni. Come già detto da tempo, in porta dovrebbe arrivare Bento dall’Athletico Paranaense, classe ’99, pronto a fare una stagione da secondo prima di essere lanciato come titolare fisso. Un altro colpo arriverà in attacco, visto che il reparto per adesso conta su Lautaro, Thuram e Taremi. Un quarto attaccante sarà necessario per gestire tutte le competizioni. L’ultima possibile operazione sarà un esterno destro, ma solo in caso di partenza di Dumfries.