Mentre si festeggia il ventesimo scudetto, l’Inter pensa anche alle cose importanti, come il mercato. Marotta e Ausilio hanno piazzato già due colpi di mercato: Taremi e Zielinski; ma mancano un difensore centrale, un sostituto di Sommer ed una punta.

Inter, testa puntata sul mercato

La dirigenza del club nerazzurro ha avviato il mercato estivo già nella finestra di gennaio, quando si è assicurata a costo zero l’attaccante iraniano Taremi del Porto e il centrocampista polacco Zielinski, grande protagonista dello scudetto 2022-23 del Napoli. Taremi è una perfetta alternativa a Sanchez e Lautaro, Zielinski un perfetto complemento del centrocampo nerazzurro.

L’attenzione è rivolta a giocatori con ruoli da coprire in vista della prossima stagione, quando l’Inter dovrà lottare per nuovi obiettivi. Servono una punta e un difensore centrale in più. In attacco il mirino è puntato da tempo sul giocatore dei sogni: Gudmundsson del Genoa. Purtroppo il giovane centravanti ha un prezzo alto, l’Inter studia ad una trattativa perfetta da presentare al Genoa, utilizzando delle contropartite. Non sarà semplice arrivare ai 40 milioni chiesti dal Grifone.

Ma ci sono delle alternative interessanti: Simeone e Raspadori, molto vicini all’addio al Napoli. Ausilio resta alla finestra. Sul versante difensore, il nome è quello di Hermoso dell’Atletico Madrid, anche lui in scadenza di contratto. Le alternative vagliate sono: Bijol dell’Udinese (15 milioni), Beukema del Bologna (20 milioni) e Solet del Salisburgo (10 milioni). La ricerca dell’Inter è rivolta anche al vice Sommer visto che Audero non verrà riscattato. Idea Bento, portiere dell’Atletico Paranaense, costo dell’operazione altissimo, ancora de definire: la clausola è di 60 milioni, l’Inter punta a pagarlo 15.