Il calciomercato Inter ha puntato da mesi Marco Palestra, ma il giocatore, con le sue prestazioni, ha conquistato l’ammirazione di numerosi club in tutta Europa, incluse squadre della Premier League che adesso potrebbero vincere la concorrenza sull’Inter.

Calciomercato Inter, le big d’Europa su Marco Palestra: i nerazzurri dovranno muoversi presto per aggirare la concorrenza

Denzel Dumfries conclude la sua avventura in nerazzurro. Il Real Madrid è pronto a sborsere 20 milioni di euro per l’olandese, che andrà via da Appiano dopo 5 anni. La dirigenza dell’Inter lo aveva messo in conto, ecco perché si muove da tempo verso il giocatore che considera da tempo il suo sostituto: Marco Palestra. Per l’esterno classe 2005, che torna all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari, l’Inter ha già avanzato una prima offerta: 40 milioni più 5 di bonus.

L’Atalanta non ha preso in considerazione di accettare l’offerta, per far partire Palestra ci vuole un’offerta almeno di 50 milioni. Il club della Dea non era disposto a fare sconti e non lo farà adesso, quindi Marotta e la sua dirigenza sono chiamati a un rilancio. I nerazzurri dovranno anche muoversi presto verso la concorrenza, che arriva soprattutto dalla Premier League. Palestra piace a Enzo Maresca, che andrà sulla panchina del Manchester City al posto di Pep Guardiola, e al Newcastle.