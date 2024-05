Roma, Abraham sempre più lontano dalla capitale

La Roma cerca un nuovo club per Tammy Abraham, che sarà il primo ad essere ceduto per la rivoluzione della squadra giallorossa in vista della prossima stagione.

Roma, il futuro di Abraham

Secondo il “Corriere dello Sport”, Abraham potrebbe tornare in Inghilterra, dove gli ingaggi sono alla portata di molti club. Occorre ricordare che la Roma deve ancora pagare al Chelsea due rate dell’accordo stipulato nel 2021. La Roma, se si troverà di fronte ad un’offerta di 22-25 milioni per il giocatore, sarà pronta a negoziare perché porterebbe una piccola plusvalenza e risparmierebbe gli ultimi due anni di contratto saldando il debito con il Chelsea. Se Abraham andrà via, Ghisolfi riprenderà i contatti con Jonathan David, il centravanti canadese che ha annunciato di non voler rinnovare il contratto con il Lille, in scadenza nel 2025.