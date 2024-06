Spalletti e la nuova Italia, si va verso il 3-4-2-1

Italia, due test amichevoli prima dell’avventura europea. Contro Turchia e Bosnia due prove generali per gli azzurri in vista degli Europei, Spalletti pronto a testare il 3-4-2-1 che dovrebbe rappresentare il modulo principale della nuova Italia. In porta confermato capitan Donnarumma, in attacco ballottaggio Retegui-Scamacca.

La probabile formazione degli azzurri

Questo l’11 titolare nella testa del tecnico toscano, una nazionale di qualità e quantità ma giovane, sufficiente per affrontare al meglio l’avventura europea?

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca (Retegui).