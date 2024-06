Juventus-Fofana, il giocatore: “Ho l’accordo per andarmene” | La situazione

La ricerca del nuovo centrocampista continua per la Juventus, che necessitano di trovare un’alternativa a Rabiot in caso di partenza, ma che possa anche affiancarlo contendendosi il posto da titolare con Fagioli, che durante gli Europei cercherà di riscattarsi definitivamente.

Juventus, Giuntoli fiuta la pista Fofana

Oltre a Douglas Luiz dell’Aston Villa, valutato 40 milioni ma in scadenza nel 2025, Giuntoli aveva monitorato anche Youssouf Fofana del Monaco, che vorrebbe lasciare il club francese per cimentarsi in un’esperienza che possa permettergli di fare il salto di qualità definitivo.

A far sperare la dirigenza bianconera sono le sue recenti dichiarazioni, che confermano che la sua volontà sia quella di lasciare Monaco, e ciò potrebbe abbassare le richieste economiche dei biancorossi, che lo valutano intorno ai 25 milioni.

Ecco le sue parole:

“Ho ancora un anno di contratto. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso. PSG? Sì, è un grande club francese, un grande club europeo anche se non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente, non sono ossessionato. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo”.