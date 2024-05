Milan, scelto il rinforzo a centrocampo | Moncada al lavoro per Fofana

Il Milan ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione dopo aver chiuso per Paulo Fonseca in panchina. Tra i tanti ruoli su cui sarà necessario intervenire per i rossoneri, sicuramente c’è il ruolo di centrocampista centrale, di mediano, che quest’anno è mancato ad un reparto composto da calciatori di grande qualità ma con dei limiti in fase di schermo, di filtro davanti alla difesa.

Milan, scelto il mediano: è Youssouf Fofana del Monaco | Moncada al lavoro

Per questo la dirigenza sta lavorando sul nome di Youssouf Fofana del Monaco, sicuro partente nella sessione estiva. Il mediano della nazionale francese ha avuto contatti col Milan tramite il suo entourage. Geoffrey Moncada sta lavorando sul fronte Monaco per assicurarsi un mediano da piazzare davanti la difesa e dare così maggiore equilibrio alla futura squadra di Fonseca.