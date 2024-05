Juventus, scelto il sostituto di Rabiot | Giuntoli punta tutto su Douglas Luiz

La Juventus è ancora in attesa di conoscere quale sarà la scelta di Rabiot sul suo futuro: da una parte c’è l’opzione di accettare l’offerta di rinnovo di 7,5 milioni l’anno proposta dai bianconeri, dall’altra quella di lasciare la Serie A a parametro zero per cercare un club estero che accontenti le sue richieste economiche.

Juventus, Douglas Luiz il preferito per sostituire Rabiot

Giuntoli vuole però portarsi avanti sul mercato, e cercare un sostituto che sia in grado di sostituire eventualmente l’ex PSG, e il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Douglas Luiz dell’Aston Villa.

Il mediano brasiliano è reduce da una splendida stagione con il club inglese, in cui ha messo a referto 10 gol e 10 assist, e in più ha contribuito alla storica qualificazione in Champions League del club di Birminghan.

Gli inglesi lo valutano 40 milioni, ma la Juventus sarebbe pronta a inserire qualche contropartita per abbassare le pretese economiche, e l’indiziato numero 1 sarebbe Weston McKennie, nella lista cessione dei bianconeri dalla scorsa estate e in scadenza nel 2025.