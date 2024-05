Juventus, nuova offerta per il rinnovo di Rabiot: il francese riflette sul futuro

La Juventus ha già aperto al capitolo rinnovi qualche settimana fa con quelli di Rugani e Cambiaso e ora è arrivato il momento di capire se Adrien Rabiot vorrà ancora vestire la maglia bianconera. Giuntoli spera nella permanenza perché lo ritiene un giocatore importante del nuovo progetto che potrebbe essere targato Thiago Motta.

C’è l’offerta della Juve a Rabiot

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus avrebbe messo sul piatto 7,5 milioni di euro per due anni, stessa cifra percepita dal centrocampista da quando si trova in Italia. Ciò che fa tentennare Rabiot è l’interesse di club esteri come il Bayern Monaco e alcuni di Premier League che potrebbero offrire un contratto più sostanzioso economicamente.