Juventus, dalla Premier League il primo nome per sostituire la possibile partenza di Mckennie

La Juventus mette nel mirino un nome nuovo per il centrocampo

La Juventus a centrocampo dovrà cambiare, dopo gli interessamenti su Koopmeiners centrocampista offensivo dell’Atalanta, i bianconeri stanno pensando anche ad un altro nome per sostituire il possibile partente Mckennie che ha un contratto in scadenza nel 2025. Ma non solo Giuntoli starebbe pensando di fare cassa anche con un’eventuale cessione di Soulè, che potrebbe essere sacrificato e che ha certamente mercato.

Juventus, piace Douglas Luiz dell’Aston Villa

Il nome nuovo è il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa Douglas Luiz, giocatore che gioca principalmente come regista in un centrocampo a due o a tre, fisico e con doti qualitative e la Juventus come riferisce la Gazzetta dello Sport ci ha messo gli occhi.