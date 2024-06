Roma, Ghisolfi vuole solo Omorodion | Sullo spagnolo anche il Napoli

Non sarà affatto un mercato banale quello della Roma in questa stagione, che dovrà puntellare più zone del campo, a partire dall’attacco, dove le certezze delle ultime stagioni iniziano a venire meno, sia a causa degli infortuni che per vicissitudini di mercato, come per Lukaku, che nonostante gli sforzi fatti da Ghisolfi e dai giallorossi, rientrerà al Chelsea.

Roma, Omorodion il preferito per l’attacco

Dal suo arrivo nella Capitale, l’ex DS del Nizza ha chiesto informazioni per innumerevoli attaccanti, per poter assicurare a De Rossi una punta di ruolo con cui può dialogare Dybala, anche quest’anno attore protagonista della stagione dei giallorossi.

Dopo l’intrigo Jonathan David e il sogno svanito di poter vedere ancora il gigante belga a Roma, al vertice della lista per il nuovo centravanti è finito Samu Omorodion, classe 2004 che nella sua esperienza in prestito all’Alaves in questa stagione ha messo a referto 9 gol, facendo ingolosire vari club in Europa, tra cui anche il Napoli, che parte però in svantaggio rispetto ai Capitolini.