Roma, per l’attacco tutto su Jonathan David | Ecco quanto chiede il Lille

La Roma dovrà andare ad investire su una punta, vista l’ormai probabile non permanenza di Lukaku in maglia giallorossa. La dirigenza pensa in grande, e il giocatore che piace molto per caratteristiche tecniche e qualitative è Jonathan David attaccante del Lille. Ghisolfi lo conosce bene visto che grazie alla sua esperienza in Francia al Nizza lo ha osservato da vicino.

Roma, 40 milioni per il talento Jonathan David

Secondo Tuttosport David è il nome che punterebbe forte la Roma per il prossimo attaccante, il calciatore è in scadenza nel 2025 con il Lille e con Paulo Fonseca quest’anno ha segnato 22 gol e 4 assist. Il club francese spara alto la cifra non dovrebbe essere inferiore ai 40 milioni di euro. Inoltre in passato c’era stato un interessamento sull’attaccante anche di Milan e Napoli, con il Lille che chiedeva 50 milioni di euro. Ma con il contratto in scadenza tra un anno e la volontà del canadese di andar via dopo averlo comunicato al club francese, il prezzo sarà più basso.