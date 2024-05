Roma, suggestione Jonathan David per il post Lukaku | Sull’attaccante però ci sono anche due big di A

A poco più di un mese dall’inizio del calciomercato, la Roma ha finalmente annunciato il suo nuovo DS Florent Ghisolfi nella giornata di ieri con un comunicato ufficiale, rimpiazzando di fatto Tiago Pinto, che ha interrotto prematuramente il suo contratto con i giallorossi i primi di Febbraio.

Roma, si valuta David per il post Lukaku

Nelle ultime settimane, quando l’arrivo dell’ex direttore sportivo del Nizza era un sola questione di tempo, erano trapelati alcuni degli obiettivi del dirigente per potenziare la rosa, ma questa mattina il Corriere dello Sport ha accesso le speranze dei tifosi giallorossi di poter vedere nella Capitale uno dei giocatori più contesi d’Europa nell’ultimo anno, Jonathan David.

L’attaccante del Lille sembra essere giunto ai titoli di coda con il suo attuale club, e le squadre che sono pronte a offrire cifre importanti per il canadese sono innumerevoli, ma, stando a quanto riportato dal Corriere, Ghisolfi sarebbe fortemente deciso nel voler portarlo a Roma per sostituire Lukaku, sempre più lontano dal rimanere in Italia.