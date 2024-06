Totti: “Auguro a De Rossi di diventare il Ferguson della Roma. Scudetto? L’obbiettivo è tornare in Champions”

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha parlato ai microfoni di SportMediaset della situazione e delle ambizioni del club giallorosso per la prossima stagione.

Le parole di Totti

Queste le sue dichiarazioni: “Con De Rossi ho un rapporto speciale, siamo cresciuti insieme. Adesso ha una responsabilità importante, è l’allenatore della Roma. Sa cosa deve affrontare, che percorso deve fare. Gli siamo tutti vicini. Ha fatto tre mesi ad altissimi livelli con grandissimi risultati. La Roma è contenta di Daniele. Siamo tutti sulle sue spalle. Auguro a Daniele di diventare il Ferguson della Roma. Se lo merita, è romanista ed è un grande allenatore. Adesso vediamo cosa farà la società con lui. Penso che Ghisolfi metterà a disposizione di Daniele una squadra competitiva per tornare in Champions League. È giusto che adesso facciano le loro valutazioni, poi a fine agosto tracceremo un bilancio vedendo i movimento di mercato. Scudetto? L’obbiettivo per questa stagione è tornare in Champions, poi quando avrai altra mentalità e prospettive si potrà ripensare allo scudetto”.