Slovenia-Danimarca, le ultimissime sulle formazioni

Gara d’esordio per Slovenia e Danimarca, impegnate questo pomeriggio a Stoccarda nella gara valida per il Gruppo C di UEFA EURO 2024, alle 18. Nessuna grande novità per la Danimarca, semifinalista della passata edizione, in campo con l’ex atalantino, Hojlund, a guidare l’attacco con Wind, supportati da un altro ex Serie A sulla trequart, Eriksen. Titolare Kristiansen. Nella Slovenia dal 1′ Bijol, Stojanovic e Mlakar.

Slovenia-Danimarca, le probabili formazioni:

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT. Kek.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Martin Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Wind. CT. K. Hjulmand.