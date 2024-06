Slovenia-Danimarca, probabili formazioni e dove vederla

Alla Stuttgart Arena va in scena la sfida tra Slovenia e Danimarca. Le due squadre si sono già affrontate nel girone di qualificazione a EURO2024 con la partita d’andata terminata 1-1 a Lubiana mentre i danesi sono riusciti a imporsi in casa per 2-1. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo domenica 16 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Slovenia-Danimarca

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Bijol, Blazic, Balkovec; Horvat, Kurtic, Lovric, Verbic; Sesko, Sporar. All. Kek

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Kjaer, Andersen, Christensen; Kristiansen, Delaney, Hojberg, Eriksen, Maehle; Wind, Hojlund. All. Hjulmand