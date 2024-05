La Roma ha urgenza di riformare l’attacco in vista della prossima stagione. In attesa che il nuovo ds prenda posizione e inizi a lavorare, la dirigenza si guarda intorno e ha puntato un nuovo giocatore: Jonathan David.

Roma, David per l’attacco, ma la concorrenza è tanta

Jonathan David, classe 2000, è esploso nelle ultime due stagioni con il Lilla, allenato dall’ex romanista Fonseca, attualmente in pole per la panchina del Milan. L’attaccante canadese ha segnato 43 gol in Ligue 1 (24 più 19). Ventidue anni, ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha già comunicato di non volerlo rinnovare. La Roma punta sul non desiderio di rinnovo, anche se questa condizione troppo favorevole. Su David la concorrenza è tanta, ci sono tanti club pronti ad offrire stipendi e magari prospettive superiori alla Roma.

Per David sirene anche dalla Serie A: Napoli e poi il Milan, le due squadre che hanno provato a portare l’attaccante in Italia. Non solo il nostro paese, chiamate anche dalla Premier League per il talento ex Gent. Ma il giocatore del Lille piace alla Roma e a De Rossi, proprio per via della linea indicata da quest’ultimo, nell’ultima conferenza stampa, si cercano giocatori giovani, forti, rapidi che possano contribuire ad accrescere il patrimonio della squadra e della società.