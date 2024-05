Archiviata l’era di Stefano Pioli, al Milan hanno voglia di ricominciare e realizzare tanti progetti, ma è necessario scegliere un nuovo tecnico. Il casting per la scelta del nuovo allenatore dei rossoneri dura da un po’, negli ultimi giorni il prescelto sembra Fonseca, ma Ibrahimovic spinge per Van Bommel.

Milan, è duello: Fonseca o Van Bommel

Per Paulo Fonseca a Via Aldo Rossi è pronto un biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni a stagione. Il tecnico in scadenza col Lille sembra aver superato gli altri in lista e i nomi di Conte e De Zerbi restano soltanto delle suggestioni social dei tifosi. Ma nelle ultime ore è spuntata una possibile alternativa al portoghese. In corsa per la panchina del Diavolo rimane anche Van Bommel, tecnico sponsorizzato da Ibrahimovic, ma poco attrattivo per il resto della dirigenza.

L’ex attaccante rossonero, oggi consulente di RedBird e Gerry Cardinale, spingerebbe, infatti, per l’amico Mark van Bommel, in uscita dai belgi dell’Anversa. Secondo Ibra a Milanello serve un allenatore rigido, uno che metta in riga lo spogliatoio e sia in grado di tenerlo sotto pressione, Van Bommel ha queste caratteristiche.