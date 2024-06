Roma, Ghisolfi si muove: in uscita Bove e Zalewski | E c’è un nuovo nome per l’attacco

Florent Ghisolfi comincia a plasmare la sua Roma: sarà un’estate turbolenta, con diversi movimenti di calciomercato a Trigoria. L’idea del nuovo DS è quella di investire su profili che si spera riescano ad accrescere il proprio valore nel corso del tempo. Ma per giovani che entrano, ce ne sono in uscita. Infatti, due rischiano di dover lasciare la Roma: Bove e Zalewski. Mentre per le entrate si lavora per l’attacco: piace l’evergreen Alvaro Morata e il ventenne Karim Konaté del Salisburgo.

Roma, Zalewski e Bove sempre più lontani: obiettivi Morata e Konaté per l’attacco

Due dei “bambini” lanciati da Mourinho ora possono essere sacrificati per motivi differenti. Zalewski, dopo un exploit iniziale, non ha convinto nelle ultime due annate, anche quando De Rossi ha provato a riportarlo più avanti all’interno del campo. Discorso differente per Bove: ci ha messo più tempo a ritagliarsi spazio, anche se, come riporta Il Tempo, il feeling con l’allenatore giallorosso sembrerebbe non essere scattato, anche se pubblicamente il tecnico lo ha sempre elogiato.

In attacco la Roma si vedrà svuotata dei giocatori della scorsa annata: Lukaku, Azmoun e, molto probabilmente, Abraham saluteranno. Quindi si cerca già la punta titolare per l’anno prossimo. Contestato in nazionale e discusso all’Atletico Madrid, Alvaro Morata sogna il ritorno in Italia. “Vogliono comprare otto attaccanti, immagino di non essere più la loro priorità” ha detto in riferimento al suo futuro a Madrid. Ora il giocatore ex Juventus potrebbe nuovamente tornare a giocare in Serie A. Secondo La Repubblica, la Roma di Daniele De Rossi è in corsa per il suo acquisto ma non solo. La clausola di 15 milioni invoglia, infatti anche Antonio Conte lo vorrebbe a Napoli. Problema: guadagna 9 milioni netti a stagione. Gli emissari romanisti al suo procuratore ne hanno offerti 5: dovrà fare uno sforzo sull’ingaggio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Roma però non si ferma qui. Ghisolfi avrebbe messo gli occhi sul classe 2004 Karim Konaté del Salisburgo. Il giovane attaccante fa gola ai giallorossi, in quanto possiede tutte le caratteristiche che la società capitolina sta cercando: forte, giovane e un potenziale asset da grande plusvalenza (20 goal in 29 partite in campionato per lui quest’anno). La richiesta del Salisburgo è di 30 milioni di euro, ma la concorrenza è forte: sulle tracce del giovane ci sono anche il Lipsia, il Monaco e il Borussia Dortmund.