Zalewski in gol con la Polonia | La Roma spera in un grande Europeo per alzare il prezzo

La Roma considera Nicola Zalewski uno dei sacrificabili in questo mercato estivo, come scrive oggi il Corriere dello Sport. E proprio ora è diventato un titolarissimo della sua nazionale e andrà a disputare un europeo che potrebbe essere per lui e per la Roma una vetrina in chiave mercato.

Nell’amichevole contro la Turchia, Zalewski ha segnato un gol decisivo rientrando da sinistra sul destro: stop a rientrare, poi l’accelerazione, due uomini saltati e il tiro rasoterra di destro sul primo palo che ha fissato il punteggio sul 2-1.

Zalewski titolare all’Europeo, un affare per la Roma?

L’esterno è uno dei cedibili nei piani di Ghisolfi. Non fa parte del nuovo progetto tecnico di Daniele De Rossi. Più si mette in mostra all’Europeo, più il prezzo sale. Ha mercato sia in Premier League che in Bundesliga. E può andare via in estate dopo aver speso l’intera carriera a Trigoria. La sua lunga parentesi in giallorosso potrebbe finire a breve. La Roma centrerebbe una plusvalenza piena con la possibile vendita di Zalewski all’estero, un profilo che ha diversi estimatori fuori dai confini della Serie A.