Roma, problema ingaggio elevato per Aouar

Dopo Abraham anche Aouar potrebbe essere ceduto in casa Roma. L’Inglese è molto seguito in Premier, mentre per l’algerino Ghisolfi vorrebbe piazzarlo in qualche club, su tutti in Francia che potrebbe avere ancora mercato oppure in Arabia Saudita. L’ingaggio del centrocampista sicuramente non aiuta visto che percepisce 3 milioni a stagione, cifra decisamente alta. E’ ciò che rivela Tuttomercatoweb.com.