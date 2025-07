Tra 12 giorni la Roma darà inizio al ritiro estivo dell’inizio della prossima stagione con la formazione giallorossa targata Gian Piero Gasperini. La società giallorossa ha lavorato sulle cessioni fino al 30 giugno, in modo da mettere a posto la propria situazione in modo non incorrere nel Fair Play Finanziario. Adesso è il momento di comprare. Sono molti i tasselli da sistemare nella rosa di Gasperini, il quale ha chiesto cinque rinforzi.

Roma, le richieste di Gasperini

La Roma inizierà un nuovo ciclo con Gasperini e vuole farlo subito ad alto livello, dare subito al tecnico i giocatori giusti per fare tornare la rosa competitiva. L’ex tecnico dell’Atalanta dovrebbe avere un colloquio a breve a Trigoria con il ds Frederic Massara per capire come gestire la richiesta dei cinque acquisti mirati.

Gasperini ha valutato i giocatori presenti nella prossima stagione e capito di cosa ha bisogno: un centrale difensivo, due esterni, un centrocampista e una punta. Adesso bisogna capire chi, i nomi. Il nome per il reparto arretrato rimane quello di Jhon Lucumi del Bologna, un ottimo giocatore per rinforzare il reparto ma ha un grande ostacolo: ha una clausola da 28 milioni fino al 10 luglio. Per il centrocampo piacciono diversi giocatori a Gasp: Matt O’Riley del Brighton e Kenneth Taylor dell’Ajax, entrambi valutati circa 25 milioni. Per le fasce i nomi desiderati sono Maxim De Cuyper sulla sinistra, mentre si lavora su Nadir Zortea per la fascia di destra. In avanti, infine, al tecnico piacciono molto due giocatori, si dovrà decidere tra Georges Mikautadze e Nikola Kristovic.