Roma, priorità al post Lukaku: tutte le possibili ipotesi

Le idee sono tante, ma non c’è ancora molta certezza su chi sarà il prossimo centravanti della Roma, anche perché Ghisolfi e De Rossi non vogliono sbagliare la scelta del giocatore. Quindi se il nome più gettonato resta naturalmente ed inevitabilmente quello di Jonathan David, Ghisolfi prova a mettere in mostra tutta la sua creatività esplorando anche il mercato francese.

Roma, occhi puntati su Dallinga

Secondo il “Corriere dello Sport”, Ghisolfi ha messo nel mirino Dallinga che ha segnato 19 gol in questa stagione, quattro dei quali in Europa League, e ha vinto due volte la gloria con il Liverpool. Il giovane ha già tanta esperienza nelle competizioni europee ed è pronto per un grande salto di qualità. Nonostante non sia molto alto, è veloce e sa controllare bene la palla sfruttando quelle vaganti. Il prezzo del cartellino sarà non meno di 20 milioni di euro, ma neanche molto di più.