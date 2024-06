Polonia-Olanda, le ultimissime sulle formazioni

Si apre il terzo giorno di gare di UEFA EURO 2024 con la sfida, valida per il Gruppo D, stesso di Francia e Austria, tra Polonia e Olanda, in campo oggi pomeriggio alle 15. Tanti i Serie A in campo per la formazione di Probierz, da Zalewski a Zielinski, Dawidowicz e Urbanski. Nell’Olanda dal 1′ i due nerazzurri, De Vrij e Dumfries, e il rossonero Reijnders.

Polonia-Olanda, le probabili formazioni:

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Zalewski, Moder, Slisz, Frankowski; Zielinski, Urbanski; Buksa. CT. Probierz.

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij; Akè, Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Gakpo; Depay. CT. Koeman.