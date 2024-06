Polonia-Olanda, probabili formazioni e dove vederla

Polonia e Olanda aprono la prima giornata del girone D al Volksparkstadion di Amburgo. L’ultimo Europeo svolto esclusivamente in Germania nel 1988 ha visto la Nazionale olandese prevalere in finale sull’URSS per 2-0. I polacchi non vincono contro gli Orange dalle qualificazioni a EURO 1980 in casa per 2-0. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo domenica 16 giugno alle ore 15.

Probabili formazioni Polonia-Olanda

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, S. Szymanski, Zielinski, Slisz, Zalewski; Buksa, Piatek. All. Probierz

OLANDA (3-4-2-1): Flekken; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Reijnders, Schouten, Blind; Xavi Simons, Depay; Gakpo. All. Koeman