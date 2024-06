Dall’Inghilterra: “Accordo Friedkin-Everton” | I dettagli

La notizia riportata nelle ultime ore potrebbe diventare realtà. Secondo quanto riportato dal Nytimes.com, il gruppo americano della famiglia Friedkin sembra essere il favorito per l’acquisizione dell’Everton.

Terzo club per la famiglia Friedkin?

Secondo quanto riferito infatti dal sito inglese, Dan Friedkin, proprietario dell’As Roma, deciderà se acquistare la quota del 94% del club posseduta da Farhad Moshiri, attuale presidente del club inglese. E proprio come detto da Sky Sports, la proprietà americana avrebbe trovato l’accordo con Farhad Moshiri per acquistare l’Everton, che sarebbe la terza squadra dopo Roma e Cannes.