Juventus, in arrivo Douglas Luiz | Prende forma il nuovo centrocampo di Thiago Motta

L'affare che porta Douglas Luiz alla Juventus è in dirittura d'arrivo. Percorso inverso per Mckennie e Iling Jr, che andranno all'Aston Villa.

Secondo Romeo Agresti de ilbianconero.com l’affare Douglas Luiz sarebbe in dirittura d’arrivo per la Juventus. L’operazione, che comprende anche la partenza di Mckennie e di Iling Junior in direzione Aston Villa, sarebbe definita in ogni suo particolare e a breve potrebbe sbloccarsi.

Thiago Motta costruisce il suo centrocampo, Douglas Luiz in arrivo e il veto su Barrenechea

Si sta formando dunque il futuro centrocampo della Juventus, con Douglas Luiz che andrà probabilmente ad occupare la posizione di perno del gioco pensato da Thiago Motta. C’è ancora incertezza su chi saranno i suoi compagni di reparto, con Rabiot ancora incerto della permanenza e Mckennie che come detto, prenderà la strada opposta. Fagioli sarà certamente confermato, mentre Miretti può partire. Da valutare invece il ruolo di Barrenechea, che dopo un’ottima stagione al Frosinone ha voglia di mettersi in mostra e Thiago Motta ha espresso su di lui la volontà di tenerlo e vederlo durante il ritiro estivo, epr valutarne il ruolo nella sua nuova Juventus.